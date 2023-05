(Di sabato 6 maggio 2023) Più di qualche tifoso, vedendo la scena al fischiodi Roma - Inter, ha detto: " Sembra un addio ". Vero. L'fa il trentesimo sold out da quando c'è Joséin panchina ma, per la ...

Per questo, quando l'arbitro Maresca sancisce la fine, Josériunisce tutta la squdra in campo (mancano solo Celik, squalificato, e gli infortunati Darboe, Karsdorp e Kumbulla) e parla in ...All.:INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (60 Bellanova), ...al punto conquistato a Udine, gli azzurri di mister Spalletti hanno conquistato il terzo ...... che si prende i tre puntialle reti di Dimarco e Lukaku. La gara si sblocca poco dopo la ... Come spesso gli capita ultimamente, è il migliore in campo per l'undici di José. Questa sera, ...

Il grazie di Mourinho e l'Olimpico commosso: cronaca di un finale in lacrime Corriere dello Sport

Vero. L'Olimpico fa il trentesimo sold out da quando c'è José Mourinho in panchina ma, per la prima volta dopo mesi e mesi, lo stadio si svuota prima del fischio finale. La Curva Sud no, la Curva Sud ...Dopo la sconfitta contro l'Inter, José Mourinho vede il bicchiere mezzo pieno ed elogia squadra e tifosi. "Sono orgoglioso di questa squadra e volevo ringraziarli col cuore per tutto lo sforzo fatto - ...