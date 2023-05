Il grande inganno dell’armocromia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 maggio 2023) Per la donna occidentale di oggi, c’è un momento topico, nella Lucia di Lammermoor diretta, scenografata e vestita da Yannis Kokkos che domani conclude il suo percorso scaligero, ed è il momento in cui Lisette Oropesa, la “sposa di Lammermoor”, si libera del busto che la stringe, in quella che è nota come la “scena della pazzia”: il pubblico vede Lucia vestita di bianco dalle note che lasciarono il suo autore, Gaetano Donizetti, e il librettista Salvatore Cammarano: “Lucia è in succinta e bianca veste”. Era il 1835. Da allora la bianca veste, lordata preferibilmente del sangue del neo-sposo, Arturo, di cui Lucia si è sottratta a quello che è a tutti gli effetti uno stupro legalizzato e che in genere riserva un’intima soddisfazione alle spettatrici, si ripete un allestimento dopo l’altro, come un topos, ma anche come un insieme di codici che in occidente rimandano da oltre trecento ...