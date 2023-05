Il Grande Giorno è arrivato | i primi ospiti dalle 7 del mattino

Leggi su iodonna

(Di sabato 6 maggio 2023) È il: oggi, 6 maggio, Carlo III verrà incoronato nuovo re d’Inghilterra nell’Abbazia di Westminster. Succede, come è noto, alla regina Elisabetta II scomparsa lo scorso 8 settembre. Il re sarà il 40esimo monarca regnante incoronato in quel luogo dal 1066. Con lui sarà incoronata anche Camilla. Le celebrazioni iniziano con una processione da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster. Si parte da Buckingham Palace lungo The Mall fino a Trafalgar Square, quindi lungo Whitehall e Parliament Street prima di svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary per l’Abbazia di Westminster. Leggi anche › Incoronazione Carlo III: sfilata di re, regine e principesse al gala di Buckingham Palace ...