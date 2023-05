Il giorno di Re Carlo III | la diretta da Londra Choc a Trafalgar Square | chi hanno arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Giornata storica a: alle 12 ore italiane inizierà ufficialmente la cerimonia di incoronazione di ReIII all'Abbazia di Westminster. Tutto il mondo collegato con la capitale britannica, segui qui la. Ore 10.04: "si scusi per gli schiavi" Una richiesta di scuse da parte di ReIII per crimini di "genocidio", "colonizzazione" e "resa in schiavitù" di popoli e comunità native commessi dalla monarchia britannica è stata pubblicata da 12 associazioni e gruppi di rappresentanza di ex colonie britanniche dall'America all'Oceania. Il documento è stato diffuso alla vigilia dell'incoronazione del sovrano a. Nella lettera i firmatari fanno riferimento ad abusi e violenze subite nel corso dei secoli in Australia, Nuova Zelanda, Antigua e Barbuda, Bahamas, ...