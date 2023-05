... il primo ce l'ha fatta, è arrivato davanti a tutti spezzando un dominio di Inter,e Juve ... De Laurentiis nel frattempo si è cautelato, con la Pec inviata qualchefa ha fatto scattare l'...... per i quali il Ministero della Giustizia, la Fondazione Cdp e la Fondazionehanno lanciato ... Tutti i fatti del, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della scuola in primo ...... in nome delle tv e del calcio spezzatino invece capita di vedere- Lazio fissata alle 15, Roma - Inter alle 18 e Atalanta - Juventus alle 12.30 deldopo. Assurdo. Detto tutto questo, è ...

Il giorno di Milan-Lazio. Le probabili formazioni. Leao e Giroud Pianeta Milan

Il cadavere mutilato di Lucia Cipriano, 84 anni, venne trovato un anno fa nella vasca da bagno. Qualcuno potrebbe avere Rosa Fabbiano ...Il sinistro, in direzione Milano, ha coinvolto 4 vetture e 7 persone, una sola delle quali ferita in modo grave. Ma il bilancio poteva essere molto più pesante ...