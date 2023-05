(Di sabato 6 maggio 2023) Genova – dopo un solo anno di purgatorio. In un match della 36/a giornata, disputato tra le mura amiche allo stadio ‘Ferraris’, i rossoblù si impongono 2-1 sull’Ascoli, grazie ai gol di Bani al 16? e Badelj al 63?, gol ospite di Marsura al 68?. In contemporanea allo stadio ‘Braglia’ di Modena i padroni di casa fermano sull’1-1 il Bari, con Diaw su rigore al 77? che pareggia il vantaggio pugliese di Ricci al 34?. In classifica ilsale a quota 70, 8 punti in più del Bari terzo, e può festeggiare la promozione diretta nella massima categoria. (fonte Adnkronos, foto Twitter @CFC)

Dopo il Frosinone un'altra squadra approda in Paradiso: a 356 giorni dalla retrocessione dello scorso anno il Genoa torna in Serie A. Il "Grifone" ha infatti sconfitto in un "Ferraris" gremito l'Ascol ...