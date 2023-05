Il Genoa torna in serie A | vittoria con l’Ascoli e il Grifone vola con Gilardino

(Di sabato 6 maggio 2023) Con i gol di Mattia Bani e Milan Badelj ilnon solo battema riesce anche are inA grazie al concomitante pareggio del Bari a Modena. Una promozione voluta fortemente dalla nuova società, guidata dal presidente Alberto Zangrillo e dal nuovo allenatore, Albertoche molto probabilmente sarà anche lui il prossimo anno in A insieme a tanti altri reduci dalladel Mondiale 2006 ora in panchina (l’altra promossa, il Frosinone, è guidata da Grosso).ha puntato tutto sulla difesa e in casa è riuscito, grazie a calciatori come Bani, Sabelli e Dragusin, a prendere un solo gol. Il centrocampo era forse il reparto migliore della squadra, con campioni veri come Strootman, capitan Badelj, il fortissimo danese Frendrup bravo nel ...

