Il Genoa in Serie A! Il miracolo di Gilardino | l’allenatore in lacrime | FOTO e VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023) E’ un’altra giornata storica nel campionato diB, il 36° turneo del torneo cadetto ha regalato la seconda promozione: dopo il Frosinone può festeggiare anche il. La squadra diè riuscita a vincere 2-1 nel match casalingo contro l’Ascoli, le reti sono state realizzate da Bani e Badelj. Il Bari non è andato oltre il pareggio contro il Modena e la promozione è ufficiale. Ilè stato protagonista di un rendimento eccezionale, soprattutto dalla gestione. In totale i rossoblu hanno collezionato 70 punti in 36 partite, frutto di 20 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte con la miglior difesa proprio come il Frosinone. Il rendimento diè statoso: subentrato a Blessin, l’ex calciatore si è dimostrato un allenatore emergente e ...

Ilfesteggia l'aritmetica con due giornate d'anticipo. vince contro l'Ascoli e approfitta del pareggio del Bari contro il Modena.B, i risultati Ilnon delude le aspettative e vince senza problemi contro l'Ascoli: Bani al 16' apre il match, Badelj archivia la pratica al 63, i bianconeri poi provano a riaprirla con ...Ilè promosso inA con due turni di anticipo. Dopo il Frosinone, è la squadra rossoblù a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2 - 1 in casa contro l'Ascoli e il ...Questo risultato nella terzultima giornata del campionato di calcio diB garantisce la seconda promozione inA dopo quella del Frosinone: oggi è matematicamente promosso ilche, ...

Serie B LIVE: in palio la Serie A, in campo Genoa e Bari Calciomercato.com

Decisiva la vittoria sull'Ascoli e il pari del Bari in casa Modena.GENOVA (ITALPRESS) - Il Genoa è promosso in serie A con due turni di ...Dopo nu anno il Genoa è tornato in serie A. Il Grifone ha ottenuto la matematica promozione grazie alla vittoria per 2-1 contro l'Ascoli (a segno Bani e Badelj mentre per gli ospiti ha timbrato Marsur ...