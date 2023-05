Il Genoa è tornato in Serie A

Leggi su agi

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Iltorna inA dopo a poco meno di un anno dalla retrocessione: la vittoria per 2-1 con l'Ascoli e il contemporaneo pareggio del Bari a Modena (1-1) hanno regalato la promozione ai liguri. E in città è esplosa la festa rossoblù, con caroselli e maxi-raduno in piazza De Ferrari in cui non sono mancato gli sfotto' ai cugini della Sampdoria, le cui speranze di salvezza in A sono quasi nulle. Davanti a un Ferraris gremito da 33mila tifosi, la squadra di Gilardino (per squalifica in tribuna dove c'era anche presidente della Lega diB, Balata) ha sbloccato il risultato al 16mo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Sturaro di testa colpisce la traversa, sulla ribattuta Bani mette dentro d'astuzia. Prima del riposo c'è ancora la parata super di Leali su Strootman (31mo) e il palo colpito da Gondo in rovesciata. ...