Il Genoa è promosso in Serie A | la svolta Gilardino ha fatto la differenza

(Di sabato 6 maggio 2023) IlinA con due turni di anticipo. Dopo il Frosinone, è la squadra rossoblù a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2 - 1 in casa contro l'Ascoli e il ...

Ilin serie A con due turni di anticipo. Dopo il Frosinone, è la squadra rossoblù a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2 - 1 in casa contro l'Ascoli e il ...Questo risultato nella terzultima giornata del campionato di calcio di serie B garantisce la seconda promozione in serie A dopo quella del Frosinone: oggi è matematicamenteilche, ...Iltorna in Serie A dopo un solo anno di Serie B. Il Grifone ha battuto 2 - 1 l'Ascoli nella 36/a giornata di campionato e sale così a quota 70 punti, a +8 sul Bari terzo in classifica. Bani ...

Genoa, è di nuovo Serie A: solo un anno di purgatorio con la svolta Gilardino La Gazzetta dello Sport

Decisiva la vittoria sull'Ascoli e il pari del Bari in casa Modena.GENOVA (ITALPRESS) - Il Genoa è promosso in serie A con due turni di ...Dopo nu anno il Genoa è tornato in serie A. Il Grifone ha ottenuto la matematica promozione grazie alla vittoria per 2-1 contro l'Ascoli (a segno Bani e Badelj mentre per gli ospiti ha timbrato Marsur ...