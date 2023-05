Il Genoa è di nuovo in Serie A | i ragazzi di Gilardino conquistano la promozione

(Di sabato 6 maggio 2023) Iltorna inA dopo un anno di purgatorio: per idi misterdecisiva la vittoria contro l’Ascoli Dopo un anno dalla retrocessione, ilconquista ufficialmente lainA, dopo il 2-1 rifilato all’Ascoli. Decisivi i gol di Bani e Badelj al Ferraris, con i rissoblù diche arrivano a quota 70 punti, raggiungendo il Frosinone in massima

Festa! Con due giornate di anticipo il Grifone festeggia l'aritmetica promozione in Serie A , grazie al successo 2 - 1 sull'Ascoli a Marassi e al contemporaneo pareggio del Bari a Modena che tiene i ......gol incassato al Ferraris da quando l'ex campione del mondo 2006 si è insediato sulla panchina del Grifone - combinata con un reparto offensivo graffiante al momento giusto hanno consentito al......squadra lariana si presenta in Trentino sulla scia del bel successo contro ile dall'alto del secondo posto in classifica che vuole assolutamente confermare provando a mettere a segno un...

Genoa, è di nuovo Serie A: solo un anno di purgatorio con la svolta Gilardino La Gazzetta dello Sport

Il Genoa torna in Serie A dopo un solo anno: è il trionfo di Alberto Gilardino. La sua cavalcata L'arrivo in estate per guidare la Primavera, quello ‘ad interim’ in prima squadra ad inizio dicembre pe ...Dopo un solo anno in Serie B ritorna in Serie A il Genoa, che assieme al Frosinone conquista la promozione diretta nel massimo campionato italiano.