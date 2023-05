Il fiume che esonda e l’inarrestabile tormento della coscienza Un libro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 maggio 2023) Di Corsi, adolescente romano che trascorre le estati a Pieve Lanterna, paese semi reale nell’entroterra marchigiano, avevamo apprezzato, dodici anni addietro, l’ardimentosa pietà in Tetano di Alessio Torino (minimum fax), ora ristampato negli Oscar Bestsellers. È la stessa voce che guida, in una tarda autoconfessione, Cuori in piena (Mondadori, 336 pp., 20 euro): il nuovo romanzo dell’autore urbinate, venato di violenze e gelosie da southern gothic con le sapide fanciulle del Benelux – le cugine Céline e Federica, nipotine di minatori –, il setter Asha ucciso da metaldeide (“veleno per lumache”), l’età del disincanto che preme sulla dorsale appenninica, simile alla “traversata di un gruppo spiritico di balene azzurre”. Il titolo, da vecchio e rugoso blues di Clarksdale, mette in relazione lezioni interiori e i momenti di gonfiore del, il ...