Il fascino delle mappe elettorali ci ricorda che le nostre scelte possono arrivare da lontano di S Mentana

Leggi su tpi

(Di sabato 6 maggio 2023) Il bello dei datiè che presi singolarmente sono semplicemente numeri, che trasmessi su una mappa diventano colori le cui tonalità riempiono comuni, province e regioniaree prese in esame, tracciando geometrie cherisultare armoniche come confusionarie. Certo è che sta a ognuno di noi provare ad analizzare questi semplici numeri e colori, che di per sé rappresenterebbero solo un dato grezzo, e capire se questioni locali, candidature più o meno valide o fattori socioeconomici abbiano influito o meno nella formazione del dato. Ma attenzione, talvolta non basta limitarci a questi tradizionali elementi presi in esame in quasi tutte le analisi post-voto, e possiamo guardare ancora più indietro, cercando anche fattori storici o geologici. Molte comunità di appassionati dicondividono ...