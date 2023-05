(Di sabato 6 maggio 2023) Entrare a Khartoum è come entrare in un incubo a occhi aperti. Gambe di piombo e polmoni che bruciano, in questo pezzo di terra dimenticato da Dio, in cui le first appeared on il manifesto.

Abbatino viene anche riconosciuto in una fotografia scattata all'idroscalo di Ostia la mattina dopo il delitto: sarebbe tra i curiosi che si accalcano attorno aldi Pasolini. La ......(nudo e palestrato, alla maniera del Nostro), non meno che alla condizione della donna in una società che ne esalta l'immagine, ma anche la sfrutta, la umilia, la 'tormenta'. Il santo...La richiesta arriva nel processo di appello per l'omicidio del ragazzo,a calci e pugni ... proseguendo per tutto questo tempo a martoriare Willy, infierendo su unche, sin dai primi ...

Il corpo straziato del Sudan Il Manifesto

Africa (Internazionale) Terza settimana di duri combattimenti tra esercito e paramilitari, con i civili chiusi in casa, privi di accesso a cibo e acqua potabile. Chi può fugge con «un biglietto per ov ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...