Il contributo comunista allo sviluppo dell’Italia e l’eredità che ci resta

(Di sabato 6 maggio 2023) L’atteggiamento narrativo con cui la tradizionee post-rappresenta sé stessa e il proprio rapporto con loitaliano è perennemente biforcuto in due assunti reciprocamente infedeli. E cioè: da un lato, questa tradizione avrebbe contribuito alla costituzione e legittimazione della parte migliore del nostro ordinamento sociale e civile e, dall’altro, i difetti per cui tuttavia si è segnalata rappresentavano altrettante zone sottoposte al dominio di forze altrui, aree di arretratezza, di malgoverno, di torbidità politica, culturale e amministrativa che immoralmente repugnavano a un’infiltrazione democratica purtroppo non ovunque e non sempre pervasiva. Erano insomma le cure appte da quella tradizione a formulare il profilo decente del Paese, a garantire la realtà di un sistema politico ...