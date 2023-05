(Di sabato 6 maggio 2023) Per la seconda volta dalle proteste sociali del 2019 ilè chiamato a eleggere domenica un'assembleaincaricata di elaborare un nuovo testo in sostituzione di quello vigente approvato ...

Per la seconda volta dalle proteste sociali del 2019 ilè chiamato a eleggere domenica un'assemblea costituente incaricata di elaborare un nuovo testo in sostituzione di quello vigente approvato sotto la dittatura militare di Pinochet. In questa ...... spesso associata al narcotraffico, la corruzione Negli ultimi giorni si sono accese in... anche se sicuramente molti si recheranno alle urne in quanto la partecipazione alè obbligatoria, ...Al di là della natura obbligatoria del, crediamo che sia una grande responsabilità partecipare per esprimere il nostroin modo informato per partecipare a un processo così rilevante per il ...

Il Cile al voto senza entusiasmo per una nuova Costituente ... Agenzia ANSA

Per la seconda volta dalle proteste sociali del 2019 il Cile è chiamato a eleggere domenica un'assemblea costituente incaricata di elaborare un nuovo testo in sostituzione di quello vigente approvato ...Il popolo cileno torna domani senza grande entusiasmo alle urne per far ripartire il processo costituzionale a poco più di sei mesi dalla sconfitta della nuova inclusiva costituzione che doveva mandar ...