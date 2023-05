Il calo degli ordini industriali in Germania impone una svolta all’Italia

(Di sabato 6 maggio 2023) L’economia tedesca, soprattutto quella produttiva, è attraversata da fasi critiche piuttosto evidenti. Nel mese di marzo, per citare i dati disponibili più recenti, glis... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... lo si fa anche utilizzando la credibilitàStati con i conti in ordine (e la credibilità in ... Def, Bankitalia: stime coerenti,del debito alla portata Le previsioni di una crescita del Pil ...... che passano da 5,9 a - 3%, sia per la grande distribuzione che registra undi quasi 1 punto ... lo ribadiamo, una defiscalizzazioneaumenti retributivi....sindacali che hanno interrotto i servizi pubblici e undell'entusiasmo per la decisione della Gran Bretagna di lasciare l'Unione Europea. Il conteggio è avvenuto solo in circa un quarto8.

Apple, anche dopo un calo delle entrate, guarda con ottimismo al ... Italia Informa

Sul suo canale YouTube Fabio Caressa si è così espresso sull'ex portiere viola Bartlomiej Dragowski: "E' stato meno continuo rispetto ai connazionali Skorupski e ...(Teleborsa) - Neodecortech, quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell' ...