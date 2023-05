e Kate Middleton non si sono presi per mano " come da protocollo " e neppure seduti vicini ... Lui in alta uniforme, leggermente commosso dalal padre, mentre lei sembrava una dea scesa ...13.10 -si inginocchia davanti al padre Il principe di Gallesha compiuto il rito ... fede e verità' al sovrano per poi compiere il ritualesulla guancia. Poi è stato pronunciato ..., principe di Galles ed erede al trono, ha compiuto il rito della genuflessione e ... fede e verità' al sovrano per poi compiere il ritualesulla guancia. Harry era invece in terza fila, ...

Il bacio di William, Harry retrocesso e le «altre fedi»: tutte le prime volte dell'incoronazione di Carlo III Vanity Fair Italia

A 74 anni, dopo una vita in attesa, il primogenito di Elisabetta II ha avuto la sua cerimonia a Westminster. Con una serie di novità. Da una maggiore inclusione al ruolo dei figli, fino ai cartelli di ...Principe William Puglia video. Un turista italiana ferma il Principe William e lo invita in Puglia: come ha reagito