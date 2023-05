Il 7 maggio 2023 può diventare il giorno del ritorno in C | cosa manca per l’ufficialità

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche le ultime, flebili speranze sono state spazzate via. Il Benevento ha entrambi i piedi in serie C, nonostante la retrocessione non sia ancora aritmetica. Il discorso potrebbe chiudersi nel giro di poche ore, dal momento che a tenere ancora in gioco la Strega c’è soltanto la differenza reti. Basterebbe un pari del Brescia contro il Parma per spedire in terza serie i giallorossi già nella giornata di domani. La sconfitta con il Cittadella, la sedicesima in 36 partite stagionali, risulta dunque essere il punto esclamativo su un campionato da incubo. Per completezza di informazione, la classifica vede il Benevento ultimo a 32 punti. La zona play out, occupata da Cosenza (39, ormai irraggiungibile) e Brescia (38) è un ormai un autentico miraggio. Restano ancora in gioco la Spal (35, in campo ora a Palermo) e il Perugia (36). Per i sanniti la corsa è di ...