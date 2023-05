Ida Platano sfogo | costretta a tornare dai Carabinieri | “Momento no” che succede

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 6 maggio 2023) In queste ore, Idaha avuto unosui social in cui si è aperta con i suoi fan. L’ex dama di Uomini e Donne sta attraversando unun po’ particolare, in quanto ricordiamo che di recente ha subito una rapina. A distanza di qualche giorno, però, la rabbia e la frustrazione per L'articolo proviene da KontroKultura.