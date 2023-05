I selfie e la t-shirt della Fiom Schlein punta sull’asse con i sindacati | «Sarò sempre al vostro fianco»

Lui, in total black (t -, pantaloni e immancabili occhiali da sole), arriva verso le 15.40 ... Quindi si concede aed autografi ai fortunati che riescono ad entrare nell'esercizio ...Ci si piazza in cima e clic, clic, clic: spara su se stesso una raffica di, sorridendo tutto ... A non dire niente, a questo scalatore esibizionista e vandalo in t -nera e smartphone, ...... ha dato l'opportunità ai suoi fans di tornare a casa con laautografata da Mirka e ... mentre il pubblico si concedevacon l'influencer Beatrice Lorenzini , guest star di questo pomeriggio ...

I selfie e la t-shirt della Fiom Schlein in piazza punta sull’asse con i sindacati: «Io sempre al vostro... Corriere della Sera

E ai militanti in corteo dice: «So che c’è da ricostruire una fiducia». «Conte Diciamo che non sempre le agende si incrociano, ma sono convinta che su queste battagliec’è una convergenza» ...E ai militanti in corteo dice: «So che c’è da ricostruire una fiducia». «Conte Diciamo che non sempre le agende si incrociano, ma sono convinta che su queste battagliec’è una convergenza» ...