I rider di Deliveroo protestano in piazza Matteotti | Gori | «Hanno ragione»

Erano una cinquantina, ieri sera, in piazza Matteotti. I rider di Deliveroo hanno incrociato le braccia, parcheggiando bici e motorini, rifiutandosi di effettuare consegne per un paio d'ore. Una protesta per chiedere un salario dignitoso.

Il sindaco solidarizza con la cinquantina di manifestanti presenti sabato sera in piazza Matteotti, davanti alla sede del Comune ...IL SIT-IN. Una cinquantina di addetti alle consegne si sono ritrovati in centro dalle 19 alle 21: «Tariffe troppo basse e in base al tempo, non ai chilometri percorsi». Si sono riuniti sabato sera 6 m ...