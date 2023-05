I numeri dell’immigrazione spiegati a Panorama | così l’Italia resta ferma mentre il mondo cambia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Qualche giorno fa, come un tuono a ciel sereno, mi sono imbattuto nella copertina di, noto settimanale di destra, chiedendomi in un primo momento se non si trattasse di un’edizione del mese di ottobre del 2022, dove in piena campagna elettorale per le Politiche il tema migranti veniva utilizzato per accaparrarsi gli ultimi voti degli italiani. Dopo un rapido check sulla data e un’analisi dell’articolo ho realizzato che era tutto vero e attuale, non avevo avuto nessun abbaglio.in Italia abbondano i problemi, tra mancanza di mano d’opera, indici di natalità sistematicamente verso il basso ed indici di emigrazione degli italiani sistematicamente verso l’alto,trova il tempo per additare tutte le colpe agli immigrati cattivi che incentivano il lavoro nero e portano criminalità. Una copertina che ha dato spunti di ...