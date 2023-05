I nazionalismi costano caro | ora servirebbe l’EuRussia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 6 maggio 2023) L’affermazione contenuta nel titolo non è soltanto un pensiero, ma un fatto storico. L’Europa occidentale durante il secolo scorso si trovò in una situazione molto più drammatica e tragica di quella attuale in Ucraina. Iferoci delle varie nazioni dell’Occidente europeo, tutte bramose d’impossessarsi di territori altrui, condussero prima l’Europa e poi il mondo intero alla catastrofe mondiale che tutti conosciamo. Eppure, dopo aver raggiunto l’abisso del male, ne venimmo fuori e le generazioni europee nate immediatamente dopo il 1945, che oggi hanno all’incirca 70-80 anni, hanno potuto condurre la loro intera vita in assoluta mancanza di guerre sul proprio territorio. Ciò nella storia precedente probabilmente non era mai successo, poiché L’Europa era stata sempre teatro di guerre. Dobbiamo pertanto porci la seguente domanda: cosa consentì questo enorme ...