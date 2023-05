I Migliori Anni 2023 replica seconda puntata su Rai Premium e in streaming

(Di sabato 6 maggio 2023) Iserata con “I” condotto da Carlo Conti e Flora Canto. In questo appuntamento del 5 maggio I Ricchi e Poveri hanno commentato le canzoni più votate dai telespettatori. Nino Frassica ha parlato della sua vita attraverso alcune delle sue canzoni preferite. Sul palco si sono alternati la cantante scozzese Maggie Reilly e il francese F.R David. Tra gli altri protagonisti Scialpi, i cantautori Aleandro Baldi e Franco Simone; Il Giardino dei Semplici e Gianmarco Carroccia, interprete del repertorio di Lucio Battisti. Ecco ...

... 25 per l'obbligo e 5 di bonus); Anguissa , centrocampista camerunese, è stato uno degli... dove risultano esserci molti feriti e un ragazzo di 26ucciso a colpi di pistola, anche se ...Ventottofa, Andrea Bocelli saliva sul palco del Festival di Sanremo con il brano Con te partirò. La canzone ebbe un grande successo, consacrandolo come uno deitenori al mondo. Il ...... seicento Rover e Scolte (ragazzi e ragazze dai 17 ai 21) e 530 capi divisi nelle tre branche, ... Un percorso che struttura i giovani, che sono il nostro futuro". I festeggiamenti in Arena ...

Il primo cittadino: «Siamo stanchi di essere raccontati come perdenti, questo stereotipo deve finire. Il tweet della Juve una caduta di stile» ...PADOVA - Il papà faceva la punta, lo zio il difensore centrale, entrambi sono cresciuti nel Padova, hanno vissuto l'esperienza del calcio professionistico e indossato la ...