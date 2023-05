I due Papi con Mariano Rigillo stasera a Cosenza | “Bergoglio sa guardare oltre”

(Di sabato 6 maggio 2023) Si parla di potere spirituale e temporale, senso di servizio e responsabilità come di regole e libera interpretazione delle stesse, in un testo che fra documento storico, dramma e humor, mette campo quelle...

"I" di Anthony McCarten , concepito inizialmente per il teatro, ma già rappresentato al cinema nell'omonimo film Netflix di Fernando Meirelles , è approdato ieri al Cine Teatro Apollo di ...... la colpa è di chi gestisce' Orsa JJ4, la fidanzata di Andreacontro gli animalisti: 'Poi ...perché la Provincia non ha ampliato il centro faunistico e JJ4 non può dirsi più pericolosa di altri...L'ultima giornata si apre conanticipi al sabato. Anticipi Sabato 6 Maggio alle 16.00 si gioca ... Angri - Sorrento (Vailati di Crema), Vis Artena - Aprilia (di Prato). Girone H: Bitonto - ...

Teatro Quella relazione fraterna in Vaticano. Colangeli e Rigillo ... Avvenire

Blog Calciomercato.com: Era da poco passato mezzogiorno, e faceva un bel freddo in quella mattina del Natale 1969 quando il sottoscritto varcava la soglia dell'Agenzia di stampa ..."Leoni da tastiera che stanno uccidendo Andrea Papi per la seconda volta": i genitori presentano querele contro i commenti aggressivi ...