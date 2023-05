I 7 migliori visori per la realtà virtuale per vivere esperienze extra a 360 gradi

Leggi su gqitalia

(Di sabato 6 maggio 2023) Iper lasono lo strumento necessario per aprirsi al metaverso. Dal lavoro al gaming, dai social network all'intrattenimento, questo nuovo mondoa 360è pronto per rigirare le nostre vite come se fossero calzini. Almeno, così sembrava fino a pochi mesi fa poi il calo delle criptovalute e le enormi difficoltà incontrate da Meta per la realizzazione di questa gigantesca infrastruttura hanno fatto spostare l'attenzione altrove – in primis sull'intelligenza artificiale e su chatGPT dove perfino il gruppo di Mark Zuckerberg sembra aver virato forzatamente per contenere le perdite. Ma lanon è in discussione e costituirà un pilastro dell'evoluzione tecnologica di domani. Un futuro ancora tutto da ...