Hrw | ' arresti all' incoronazione incredibilmente inquietanti'

Human Rights Watch ha denunciato come "incredibilmente inquietanti" gli arresti effettuati dalla polizia londinese prima dell'incoronazione di Carlo III, tra cui quello di sei attivisti antimonarchici. "Le segnalazioni di persone arrestate per aver protestato ...

Human Rights Watch ha denunciato come "incredibilmente inquietanti" gli arresti effettuati dalla polizia londinese prima dell'incoronazione di Carlo III, tra cui quello di sei attivisti antimonarchici ...