Højlund e Lookman alzano bandiera bianca | non convocati per la Juve

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023) Zingonia. Non ci sono né Rasmusné Ademolanell’elenco deistilato da Gian Piero Gasperini per Atalanta-ntus. Come si temeva, nessuno dei due è riuscito a recuperare. Il nigeriano è ancora alle prese con la solita distorsione alla caviglia che lo tiene fermo da ormai una ventina di giorni, mentre il classe 2003 ha un edema allo psoas. Assente anche Palomino, fermato da un problema al flessore contro lo Spezia. Sempre ai box anche Ruggeri, Vorlicky e il lungodegente Hateboer. Dalla Primavera stavolta non è stato chiamato Bernasconi, ma il classe 2005 Marco Palestra, esterno destro di fascia, tra i migliori nella difficile stagione dell’under 19. IPortieri: Musso, Sportiello, Rossi Difensori: Demiral, Djimsiti, Okoli, Scalvini, Toloi Esterni: Maehle, Palestra, ...