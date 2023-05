Highlights e gol Milan-Lazio 2-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di. A San Siro partita dominata da parte dei ragazzi di Stefano Pioli che, nonostante l’infortunio capitato a Leao dopo pochi minuti, trova il gol del vantaggio su un recupero palla al limite dell’area di rigore biancoceleste e con Bennacer che carica il tiro e batte Provedel. Lanon riesce a reagire, crea pochissimo, e soccombe ad una straordinaria azione di Theo Hernandez: il terzino francese parte dalla sua area di rigore ed arriva in porta con un gol che fa impazzire di gioia il popolo rossonero. Nella ripresa ilè in totale controllo, lanon punge: Giroud e ...

