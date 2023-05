Harry | principe “ruota di scorta” In terza fila con i cugini La frase misteriosa sussurrata al marito della principessa Eugenia

Leggi su firenzepost

(Di sabato 6 maggio 2023) "God save the King", ha mormorato anche, in disparte, durante la cerimonia, deisamente fori tempo, dell'incoronazione di suo padre, Carlo III, nella cattedrale di Westminster. Al duca di Sussex, in abito civile di gala con decorazioni al petto, il cerimoniale ha riservato un passaggio d'onore - l'ultimo - fra i membri di casa Windsor non attivi o non più attivi in compiti di rappresentanza ufficialedinastia