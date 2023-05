Harry entra nell' Abbazia di Westminster con i cugini | percorre da solo la navata centrale

10.50 -come lo zio Andrea: nessun ruolo ufficiale per loro Buckingham Palace ha confermato che il Duca di Sussexe il Duca di York Andrew non avranno alcun ruolo formale durante l'...Alla cerimonia prenderà parte anche il principe, che tuttavia non siederà in prima fila a fianco di William e Kate, come prevederebbe la linea di successione al trono. L'ingresso in chiesa ...... che viene inserita all'interno del rito cristiano della eucarestia, e quindi del sovrano che... e che trova più conveniente cercare di tenere i piedi in due scarpe, qualunque cosa faccia...

Harry entra nell'Abbazia di Westminster con i cugini, percorre da ... La7

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...