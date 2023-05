Harry arriva all’incoronazione del padre Carlo | poi l’inaspettato

(Di sabato 6 maggio 2023) SOCIAL. Il principeha appena assistito alla cerimonia di incoronazione delIII, che si è tenuta nell’abbazia di Westminster. Nonostante i recenti trascorsi che lo hanno allontanato dalla famiglia reale britannica,è stato invitato ad assistere all’evento insieme ad altri 2mila ospiti. Tuttavia,è giunto a Londra senza la moglie Meghan e i figli, che sono rimasti negli Stati Uniti. Leggi anche: Regina Elisabetta, la vera causa della morte viene fuori solo ora Leggi anche: Nostradamus, la profezia sulla Regina Elisabetta II lascia senza parole Incoronazione diIII:è in terza fila Durante la cerimonia,si è seduto in terza fila accanto ai suoi cugini e alla cugina Eugenia di York, a cui è ...

Con lei c'è il marito Edoardo Mapelli Mozzi seduto accanto al principe(38 anni) in abiti ...splendente la moglie e First Lady Dr. Jill Biden (71 anni). Presenti anche i monarchi di ...Relegato in terza fila, escluso persino dalle foto ufficiali, privato della sua divisa miltare: ad, il figlio di scorta, sembra non importare.sorridente durante l'incoronazione di Re Carlo con un ghigno anche un po' strafottente. E tutti gli occhi sono su di lui. E' sbarcato nel ......e apparso sereno durante l'incoronazione del padre e della matrigna la . Ghigno (quasi) strafottente e sereno, il duca del Sussexall', senza moglie e figli, con l'aria di chi, ...

Harry arriva per ultimo e se ne andrà per primo AGI - Agenzia Italia

Relegato in terza fila tra il marito della pincipessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina che non lavora come reale da dieci anni, Harry e apparso sereno.Relegato in terza fila, escluso persino dalle foto ufficiali, privato della sua divisa miltare: ad Harry, il figlio di scorta, sembra non importare. Arriva sorridente ...