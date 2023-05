Guerra in Ucraina | attentato allo scrittore russo pro guerra Prilepin | c' è un fermo | Mosca accusa gli Stati Uniti e la Gran Bretagna

Lo scrittore stava rientrando a casa dal Donbass , dove da oltre un anno Russia esono in. Si valuta il trasferimento dello scrittore a Mosca in aereo, hanno riferito i responsabili ...... che cosa succede ora Il più grande gatto di Schrödinger mai riprodotto nella realtà La campagna per promuovere l'Italia della Venere influencer è una sfilza di errori Un anno diin: ...... uno dei più noti blogger e corrispondenti dirussi. Lo scrive su Telegram la portavoce del ... ma il portavoce dell'aeronauticaaveva poi smentito. 06 mag 07:38 Kiev: nella notte ...

Kiev: "Mosca usa bombe al fosforo su Bakhmut", Prigozhin contro il Cremlino: "Via il 10 maggio" - Mosca: tre piloti liberati da prigionia Ucraina dopo trattativa - Mosca: tre piloti liberati da prigionia Ucraina dopo trattativa RaiNews

La Commissione europea presenterà lunedì 8 maggio alla plenaria dell'Europarlamento la sua proposta "per aiutare l'industria europea ad aumentare la propria capacità di produzione di munizioni e missi ...Le preoccupazioni della leadership russa sulla sua vulnerabilità agli attacchi e le potenziali proteste pubbliche sulla guerra in Ucraina hanno contribuito alla decisione di annullare molte parate del ...