Guardiani della Galassia | Volume 3 | un visionario elogio dell’imperfezione

(Di sabato 6 maggio 2023) Nove anni fa a James Gunn riuscì un azzardo: arricchire e innovare il parco giochi visivoMarvel con un ensemble di personaggi secondari, i cui precedenti su carta superavano a malapena ilpellicola stessa. I suoierano un’armata Brancaleone spaziale la cui composizione, in termini sia estetici che narrativi, sfidava qualsiasi criterio di sospensione dell’incredulità. Le dinamiche di potere delle civiltà intergalattiche erano un martello e loro un’incudine malfunzionante, una variabile dispettosa in un ingranaggio opprimente. Il successo fu tale che in un certo senso condizionò il resto del franchise, almeno in termini formali. Non a caso, quattro anni e una decina (!) di film dopo ‘Endgame’ – capitolo conclusivosaga ...