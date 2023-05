Guardiani della Galassia Vol 3 – recensione del finale della saga

(Di sabato 6 maggio 2023) Isono tornati per il gran, pronti ad accompagnarci ancora una volta in un viaggio fatto di avventura, divertimento e tante emozioni. Niente è come prima per i. Dal duplice scontro con Thanos nessuno dei componenti del gruppo è rimasto lo spensierato fuorilegge intergalattico di un tempo. Il film ce lo dice subito, sin dall’inizio, isono pensierosi, immersi nella musica e nelle attività, responsabili o solo più consapevoli, disillusi. Ma per andar avanti, come spesso accade, è necessario prima tornare indietro e risolvere le storie del nostro passato rimaste in sospeso fuori e dentro di noi. Questo è quello che faranno i nostri folli e colorati eroi in questa bellissima space opera targata James Gunn. Scritta e ...

Curiosi di scoprire tutti gli easter egg presenti inGalassia Vol. 3 Star - Lord e il resto del team composto da Nebula , Gamora , Groot , Drax , Mantis e Rocket hanno portato sul grande schermo una nuova avventura, l'ultima firmata da ...James Gunn è pronto a salutare tutti i suoiGalassia . Il Vol. 3 , disponibile in sala dal 3 maggio 2023 in Italia, ha permesso all'acclamato regista di destinare ai suoi personaggi un addio adeguato. Eppure, proprio in ...In occasione dell'arrivo nelle sale diGalassia Vol. 3 ( LEGGI LA RECENSIONE ), Chris Pratt, interprete di Peter Quill / Star - Lord, ha risposto in video ad alcune domande dei fan sul profilo ufficiale di Twitter Movies. ...

Incassi Guardiani della Galassia Vol. 3, anteprime da 17.5 milioni negli Stati Uniti! BadTaste.it Cinema

Curiosi di scoprire tutti gli easter egg presenti in Guardiani della Galassia Vol. 3 Star-Lord e il resto del team composto da Nebula, Gamora, Groot, Drax, Mantis e Rocket hanno portato sul grande sc ...Chukwudi Iwuji e Will Poulter, interpreti del villain Alto Evoluzionario e di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3, rivelano in che progetti del MCU vorrebbero tornare, immaginando alcuni p ...