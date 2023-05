Guardiani della Galassia Vol 3 | la spiegazione delle scene post-credits

Leggi su screenworld

(Di sabato 6 maggio 2023) ConVol. 3 si conclude l’epopea cosmica che James Gunn ha immaginato per i Marvel Studios, adattando per lo schermo il ciclo a fumetti di Dan Abnett e Andy Lanning, che nel 2008 hanno reinventato il team spazialeCasaIdee con nuovi membri rispetto al prototipo del 1969. Una conclusione spettacolare, divertente ma anche malinconica (come abbiamo approfondito nella nostra recensione del film), perché come dichiarato più volte da Gunn e dai diretti interessati questa è l’ultima volta che vedremo questa formazione deicome entità collettiva, con la possibilità che alcuni di loro tornino singolarmente in titoli futuri del Marvel Cinematic Universe. Questo senso di chiusura del cerchio si riflette anche nella...