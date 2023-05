“Guardare i porno non va bene” | lo spot della Svizzera per tutelare i minori scandalizza Bizzarri e compagni

(Di sabato 6 maggio 2023) «Ehi tu! Lo so cos’hai fatto ieri sera»: il cartone animato contro il consumo ditra i minorenni sta facendo discutere lae anche qualche influencer nostrano, come Luca, che si è scagliato contro la campagna “terrorizzante”.in: il video che indigna più i nostri esperti che quelli elvetici «Hai guardato un! Ahi ahi ahi! Questo non va», dice il protagonista del cartone animato con l’aria truce e un tono cupo e minaccioso. La campagna di comunicazione – nelle lingue(francese, tedesco e italiano) – ricorda che «non puoi, se hai meno di 16 anni». Internet, mezzo preferenziale per la circolazione di tali contenuti, rende impossibile identificare chi perseguire. «Tuttavia, se ...

Il sito per adulti PornHub ha deciso di bloccare l'accesso ai propri contenuti agli utenti dello Utah a seguito dell'entrata in vigore di una nuova legge , SB 287 Online Pornography Viewing Age ......alla vicenda dei soldi sottobanco che l'ex presidente Donald Trump avrebbe pagato alla... "Stare al passo con gli scandali di Trump è comei film di Guerre Stellari. Deviil ...Classe 1966 e cresciuta a Ravenna, ha un trascorso nel mondo deldurato 8 anni e, chiusa ... Serve tempo per potertutte le sfaccettature di un percorso e di un cambiamento. Qual è la ...

Guardare troppi Porno fa male alla salute cosa dice la scienza Microbiologia Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...