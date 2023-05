Guangi e Savastano | “Berlusconi faro del centrodestra”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il presidenterimane sempre ilguida per Forza Italia. È stato illuminante ascoltarlo oggi qui a Milano, partecipando alla due giorni del partito. Un fiume di gente era lì in attesa, da tutta Italia, per ascoltare gli esponenti di Forza Italia al governo. Il nostro partito è vivo e forte ed ha dimostrato con questo evento quanto ancora sia attrattivo ile quanto sia fondamentale nelle decisioni di governo nazionale e locale. Grazie Presidente”. E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di Napoli di Forza Italia, Salvatoree Iris. L'articolo proviene da Anteprima24.it.