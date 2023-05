Griglia di partenza F1 | GP Miami 2023 | risultati e classifica qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Oggi sono andate in scena ledel GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domenica. Di seguito ladidel GP die idelledella quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino della metropoli statunitense.DIGPF116. Lando Norris (McLaren) 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18. Lance Stroll (Aston Martin) 19. Oscar Piastri (McLaren) 20. Logan ...