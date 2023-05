GP Miami | Libere 2 F1 | avanti Verstappen | poi le due Ferrari

(Di sabato 6 maggio 2023) Ci eravamo lasciati con il dominio delle due Mercedes che aveva piazzato entrambi i piloti nelle posizioni di testa della prima sessione della Florida. Nella nottata italiana, invece, il Circus della Formula 1 ha rimesso al centro del palcoscenico il suo campione del mondo: Maxdi Red Bull ha rifilato quasi un secondo a tutti gli avversari posizionando la vettura numero uno al comando delle2 del GP. Continua la crescita, forse esponenziale, delle dueche si mettono in scia dell’olandese con un secondo (Carlos Sainz) e un terzo posto (Charles Leclerc). Il monegasco maledice, però, gli ultimi minuti dalla sua performance: il pilota ha perso il controllo della sua Rossa di Maranello terminando contro il muro in Curva 7, nella zona Marina. GP, ...

TORINO - Il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) è al comando della prima giornata di provedel Gran Premio di Formula 1 di. Quarto nella prima sessione, ha recuperato nella seconda chiudendo con il tempo di 1'27"930. Dietro di lui c'è la Ferrari con Carlos Sainz (1'28"315) e ...GP- Nel corso della prima giornata di proveci sono stati diversi cambi di elementi delle power unit. A tener banco ovviamente quanto accaduto nei box di Ferrari e Mercedes: da segnalare nuove centraline e batterie per Carlos ...Il monegasco, tuttavia, durante gli ultimi dieci minuti della seconda sessione di proveha perso il controllo della sua vettura finendo a muro. 'Come previsto, quello di oggi aè stato ...

Oggi le qualifiche di Formula 1 per il GP Miami 2023: gli orari su TV8 e Sky e dove vedere Q1, Q2 e Q3 in diretta TV e streaming ...Il fuoco di paglia della Mercedes nel primo turno libero si è spento in fretta. Nella seconda sessione i tempi si sono abbassati sensibilmente e davanti a tutti è salita la ...