Gp di Miami | Verstappen vince le terze libere Leclerc è subito dietro

(Di sabato 6 maggio 2023)– Maxsu Red Bull, con il tempo di 1:27.535, è stato il più veloce nella terza sessione di provedel Gp di, in programma domani sera. L'olandese ha preceduto la Ferrari di Charlese il compagno di scuderia Sergio Perez. Quarto crono per l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Alle 22 verrà assegnata la pole position. (Ansa). (foto@ScuderiaFerrari-Twitter)