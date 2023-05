GP Catalogna | SBK | libere 3 | Bautista davanti a Locatelli | Rinaldi terzo

(Di sabato 6 maggio 2023) Si sono da poco concluse le3 del GP didi SBK e non senza sorprese. Sembrava quasi riuscito a portare a casa un clamoroso risultato Michael, masi è poi imposto con il miglior crono di 1.40.573,. Terza piazza del podio dunque per, mentre Bassani ha chiuso al sesto posto. Ci avviciniamo infatti alla Superpole, in programma alle 11.10 e che sarà trasmessa in diretta su Sky, e al fitto pomeriggio di impegni che culminerà con gara 1 alle 14. Andiamo però a ricapitolare quello che è successo nella terza sessione di prove. GP, SBK,3: vince1. ...

... a maggio in Spagna sul circuito di, in Italia a giugno sui tracciati di Misano e di ... Alla guida della Ducati Panigale V4R, la quattro cilindri da 998 cc prodotta dalla casa di Borgo ...... a maggio in Spagna sul circuito di, in Italia a giugno sui tracciati di Misano e di ... Alla guida della Ducati Panigale V4R, la quattro cilindri da 998 cc prodotta dalla casa di Borgo ...Il centauro della Ducati Danilo Petrucci ha confessato la sua delusione dopo i test incon la Ducati del team Barni: Sono stati due giorni abbastanza complicati. Abbiamo provato diverse cose e purtroppo non abbiamo trovato quello che ci serviva. La cosa positiva è che sono ...

Superbike oggi, GP Catalogna 2023: orari Superpole e gara-1, tv, streaming, programma TV8 e Sky OA Sport

Nuovo round da non perdere del Mondiale Sbk. Si corre a Barcellona il quarto appuntamento del campionato delle derivate di serie. Alvaro Bautista, campione del mondo in carica e fresco d i rinnovo fin ...Si sono da poco concluse le libere 3 del GP di Catalogna di SBK e non senza sorprese. Sembrava quasi riuscito a portare a casa un clamoroso risultato Michael Rinaldi, ma Bautista si è poi imposto con ...