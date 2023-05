Governo al lavoro per la svolta presidenzialista

(Di sabato 6 maggio 2023) Il ritorno della Grande riforma dopo 40 anni di tentativi falliti. L’affondo dell’esecutivo per stringere i tempi

...delMarina Calderone), l'esperto di previdenza vicino alla lega Alberto Brambilla e Concetta Ferrari, segretario generale della Calderone. Chiunque saranno alla fine i prescelti dal, ...... 'Io ho in testa un calendario di riforme chiaro e abbastanza serrato, e credo che sia unsu ... La siccità preoccupa il: stanziamento urgente, la mossa di Salvini A inizio anno la ...Lo abbiamo già dimostrato con le misure messe in campo in questi primi mesi diper contrastare il fenomeno dell'illegalità. Grazie all'ottimodel ministro Matteo Piantedosi, è stato ...

Governo: misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro Dottrina Lavoro

(Adnkronos) – “Il mercato del lavoro ha delle sue regole che prescindono dalle leggi vigenti. Ad esempio in Italia i lavoratori a tempo determinato sono circa 3 milioni da tanti anni e le dinamiche no ...Il flusso di clandestini dal Messico è fatto di numeri elevati ed è destinato ad aumentare: con le norme post-pandemia il confine si riapre l’11 maggio e gli equivalenti americani degli «scafisti» lo ...