(Di sabato 6 maggio 2023) Iisti del PGAcontinuano a darsi battaglia giungendo anel loro consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del(montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 2003 che negli anni passati portava il nome di Wachoviae Quail Hollow. Dopo 36 buche la classifica resta corta, con unche comanda le operazioni con lo score di -8 (132 colpi). Trio di testa composto dall’inglese Tyrrell Hatton, e dagli americani Nate Lashley e Wyndham Clark. Per i battistrada una sola lunghezza di margine sugli inseguitori. In quarta posizione troviamo un nutrito gruppetto in cui figurano il sudcoreano Sungjae Im, ...

... con 107) e Phil Mickelson (settimo con 106), i quali recentemente hanno abbandonato il circuitoTour per quello del Liv, sostenuto dal Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia ...Dalla scorsa stagione ha fatto un salto deciso nell'èlite mondiale del. È stato il primo ... il primo a giocare sulTour, il primo a partecipare al Masters. Qui a Roma, dove ha dei bei ricordi,...Entrambi hanno lasciato il circuitoTour per quello del Liv, sostenuto dal Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita e dai suoi 620 miliardi di dollari di asset in gestione. ...

Golf, PGA Tour 2023: un terzetto guida il Wells Fargo Championship a metà gara. Francesco Molinari risale OA Sport

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia giungendo a metà gara nel loro consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del Wells Fargo Champion ...I golfisti del PGA Tour iniziano una nuova sfida che affolla il ricco calendario della stagione 2023. Spazio infatti al Wells Fargo Championship (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 200 ...