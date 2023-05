Golf | Open d’Italia 2023 | montepremi e prize money | quanto guadagna il vincitore

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Ile ildell’di, torneo del DP World Tour in programma dal 4 al 7 maggio sul percorso del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio. Il maggior appuntamentoistico del nostro paese si appresta a vivere l’80° edizione, resa ancora più speciale dal fatto che si gioca sul campo che tra pochi mesi ospiterà anche la Ryder Cuptra Europa e Stati Uniti. Un’occasione unica per lanciare ile il movimentoistico in Italia, con oltre 300mila presenze da tutto il mondo attese a fine settembre. Adesso però è tempo di, con 156 giocatori in campo per giocarsi l’accesso al weekend dopo il taglio ...