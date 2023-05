Golf | Open d’Italia 2023 | Julien Guerrier al comando su Langasque e Meronk Crollano gli italiani

(Di sabato 6 maggio 2023) Iisti del tour del Vecchio Continente continuano a dare spettacolo nella città eterna. Siamo giunti infatti al termine del terzo round dell’(montepremi 3 milioni di euro), evento nato nel lontano 1925 che ogni anno attrae il gotha deiisti europei. A 18 buche dalla conclusioneè l’unico leader. Il transalpino sigla un ottimo round da -5 issandosi alcon lo score di -12 (201 colpi). Per lui una lunghezza di margine sul connazionale Romain(foto) e sul polacco Adrian. I primi tre della classifica scavano un leggero solco, ma guai a sottovalutare le insidie di un percorso che quest’oggi ha mietuto diverse vittime. In quarta posizione con lo score di -8 troviamo il tedesco ...

... mentre in Europa spazio al ciclismo con lo start del Giro D'Italia, al tennis con la finale femminile di Madrid e alcon il terzo giro dell'd'Italia. Di seguito il palinsesto completo.... Giulio Guazzini ore 07:45 Rally : C.to Italiano Targa Florio - 2' Prova Speciale (diretta) da Palermo Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli ore 09.00D'Italia 2a giornata (...ROMA - E' bastato un ordinario giro in 70 colpi ( - 1) a Mathieu Pavon , il francese leader del primo giro, per restare davanti a tutti e nemmeno di cortissimo muso all'd'Italia , visto che lo spagnolo Otaegui (ottimo il suo 67 di giornata) e l'altro francese Guerrier (69) inseguono a due colpi. Merita attenzione la risalita del polacco Meronk , quarto con un ...

Golf, Open Italia 2023: Pavon ancora leader, 3 azzurri superano il taglio Sky Sport

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ..."Vedere il Marco Simone strapieno inorgoglisce tutti, perché è testimonianza che il duro lavoro ripaga, ed è proprio ciò che noi di Infront volevamo realizzare con la Federgolf, ossia rendere questo s ...