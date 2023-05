«God save the king» | Re Carlo III è stato incoronato Il saluto dal balcone alla folla in festa senza Harry e Andrea – Foto e video

Leggi su open.online

(Di sabato 6 maggio 2023) Oggi, 6 maggio, alle 11.20 è cominciata la cerimonia di incoronazione di reIII e della regina consorte Camilla che da oggi diventerà Sua Maestà la Regina, tagliando i riferimenti limitativi al ruolo di «Regina consorte». A certifiè la copertina dell’Order of Service diffuso da Bucham Palace prima dell’inizio della cerimonia. La coppia ha raggiunto Bucham Palace in mattinata, e da lì è partita la processione verso Westminster Abbey.cerimonia ha preso parte anche il principe, che tuttavia non si è seduto in prima fila a fianco di William e Kate, come prevederebbe la linea di successione al trono. L’ingresso in chiesa Alle 11.50 ReIII è arrivato all’Abbazia ma si è fermato qualche minuto davantichiesa. ...