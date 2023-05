God save the king | l' arcivescovo di Cantebury incorona Re Carlo III

Osservare la processione di nobili e notabili all'interno dell'Abbazia di Westmister e ascoltarli professare religiosamente 'King Charles' dà i brividi. L' incoronazione del nuovo re d'Inghilterra - progettata, chiacchierata, criticata - è un evento così determinante per la società e gli equilibri del mondo che, ...Londra, 06 maggio 2023 Carlo III è stato incoronato re. "the king", ha pronunciato l'arcivescovo di Cantebury, Justin Welby, posto sul suo capo la corona di San Edoardo. Royal FamilyPrima del giuramento il monarca era stato 'presentato' da vari araldi all'assemblea, da cui s'è levata l'invocazione 'the King Charles' 2023 - 05 - 06 13:02:02 L'arcivescovo: "Incoroniamo un ...

È la cosiddetta 'recognition'. "Vi presento re Carlo - dice l'arcivescovo di Cantebury - il vostro indubbio re, al quale tutti voi in questo re dovete rendere il vostro omaggio e servizio. Siete dispo ...(Agenzia Vista) Carlo III è stato incoronato re. "God save the king", ha pronunciato l'arcivescovo di Cantebury, Justin Welby, posto sul suo capo ...