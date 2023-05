“God save the king” | Carlo III incoronato a Westminster | “Sono qui per servire” – VIDEO

the King": queste le parole emblematiche di una giornata a dir poco regale, ricca di momenti che rimarranno nella storia. Il primo evento è stato l'ingresso degli invitati all'Abbazia di ...the King , si dice in questi casi. Di fronte al Principe del Galles, durante l'Incoronazione, non c'è solo il Re, ma soprattutto suo padre . "Ti prometto la mia lealtà e fedeltà", ha ...LONDRA - Si temeva che Harry , con la sua fugace e solitaria trasferta di 24 ore a Londra, rubasse la scena al padre re Carlo. Invece, ancora una volta, ci ha pensato l'indomabile principino Louis , 5 ...

Carlo III è stato formalmente incoronato re. Nell'abbazia di Westminster a Londra, l'arcivescovo di Canterbury ha posto sulla testa del monarca la corona di ...(Agenzia Vista) Carlo III è stato incoronato re. "God save the king", ha pronunciato l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, posto sul suo capo la corona di San Edoardo. Royal Family Fonte: Agenzia ...